Nice : Un écoeurant chant se moquant d'Emiliano Sala fait scandale

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

N'ayant pas digéré la défaite en finale de la Coupe de France face à Nantes, quelques supporters de Nice ont fait scandale ce mercredi en lançant un chant se moquant d'Emiliano Sala, l'ancien attaquant du FCN décédé dans un accident d'avion.

Il ne faut évidemment pas généraliser, mais quelques individus, supporters de l’OGC Nice, ont voulu profiter de la réception de l’AS Saint-Etienne ce mercredi à l’Allianz Riviera pour avoir un comportement minable. En effet, voulant se venger de la victoire de Nantes samedi dernier au Stade de France en finale de la Coupe de France, ces fans du Gym ont lancé un chant à la 9e minute, comme le fait la Beaujoire, non pas pour rendre hommage à Emiliano Sala, mais pour au contraire se moquer de l’attaquant argentin, mort dans un accident d’avion le 21 janvier 2019 et qui a été surnommé « Emiliano sous l’eau ». Un chant entendu sur Prime Video, notamment dans la version sans les commentaires mais avec le son d'ambiance, et qui a évidemment provoqué l'indignation générale. La commission de discipline de la LFP devra probablement se pencher sur ce comportement qui fait honte à Nice.

Voici le chant qui est entonné à Nice 🤮🤮🤮 ayez honte bande de merde #OGCNASSE pic.twitter.com/Aoo9miyBac — thib 🇨🇷 (@PSGardette) May 11, 2022