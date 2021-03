Nice : Saliba positif au Covid et forfait contre l'OM

Dans : OGCN.

Coup dur pour l’OGC Nice : Adrian Ursea sera privé de son taulier William Saliba pour la réception de l’OM samedi à 17 heures.

Absent lors du match aller car son prêt en provenance d’Arsenal n’avait pas été homologué à la date initiale du match, William Saliba n’affrontera pas non plus l’Olympique de Marseille samedi après-midi. Et pour cause, Nice-Matin dévoile que l’ancien défenseur de l’ASSE a été testé positif au Covid-19. Il est ainsi forfait et sera remplacé par Daniliuc, Bambu, Nsoki ou Pelmard au côté de Todibo en défense centrale pour faire face au redoutable Arkadiusz Milik.