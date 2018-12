Nice : L'OM est prévenu, Balotelli n'est pas intransférable au mercato

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, OM.

Tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille cet été, Mario Balotelli est finalement resté à l’OGC Nice.

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international italien est bien loin de son meilleur niveau en ce début de saison, puisqu’il n’a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue 1. Une situation préoccupante pour Jean-Pierre Rivère, d’autant que l’ex-buteur de Manchester City sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Ainsi, le président azuréen a été interrogé sur la possibilité de voir « Super Mario » quitter le Gym dès le mercato hivernal.

Fidèle à lui-même, Jean-Pierre Rivère n’a pas trahi les secrets du mercato. Néanmoins, sur l'antenne de TF1, il n’a fermé aucune porte. Preuve que la question se pose, en interne… « Le mercato, c’est très compliqué, alors le présager à l’avance, c’est très difficile. Je n’ai pas de regrets par rapport à Mario car c’est un choix qu’on a fait. Les résultats ne sont pas là mais on sait que son début de saison a été tronqué. C’est un peu plus compliqué mais je suis persuadé que le jour où Mario va mettre un but, ça va s’empiler derrière, je n’ai aucune inquiétude » a expliqué Jean-Pierre Rivère, qui maintient sa confiance à Mario Balotelli publiquement. Mais qui pourrait se laisser convaincre de le transférer cet hiver en cas d’offre satisfaisante. L’OM est prévenu…