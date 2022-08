Nice en alerte rouge, une fin de mercato de dingue ?

Dans : OGC Nice.

Par Hadrien Rivayrand

L'OGC Nice vit un début de saison chaotique. Que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne, les Aiglons passent à côté. De quoi faire réagir la direction azuréenne en cette fin de mercato ?

Depuis son rachat par INEOS, Nice a de nouvelles ambitions en Ligue 1. Les Aiglons comptent bien jouer les trouble-fêtes et se mêler à la lutte pour le podium le plus tôt possible. Malgré un bon recrutement et des nouvelles ressources financières, Nice peine à convaincre, mais surtout à gagner des matchs. Le début de cette nouvelle saison est même totalement raté. Le nouveau faux pas à Clermont ce dimanche commence à agacer plus d'un supporter à Nice. Des supporters qui souhaitent voir leur club se bouger sur le marché des transferts afin de renforcer l'équipe de Lucien Favre. Ces dernières heures, les rumeurs de transferts ne manquent pas sur la Côté d'Azur.

Nice proche de convaincre Cavani ?

Cavani était Nice ce samedi. Il continue sa tournée avec un RDV ce dimanche à Madrid pour échanger avec Valence. Villarreal toujours là mais pas certain de le voir de nouveau collaborer avec Emery. Nice a fait la meilleure propal' mais pas certain d'obtenir sa signature #Mercato — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 21, 2022

En effet, la plus grosse piste est Edinson Cavani. Le buteur uruguayen est libre depuis son départ de Manchester United. L'ancien du PSG se cherche un nouveau défi et hésite entre Nice et Villarreal. Pour convaincre Cavani de signer à Nice, des fans du GYM ont même créé un hashtag (#CavaNissa) sur Twitter ces dernières heures. Pour rejoindre Nice, Cavani souhaiterait, selon des informations rapportées par RMC, signé pour deux ans minimum. En plus d'El Matador, Nice surveillerait de près un autre joueur séduisant. D'après 90 min, Nice prépare une offre pour recruter Glen Kamara en provenance des Rangers. Le footballeur international finlandais a même manqué la rencontre face à Hibernian ce samedi pour cause de négociations concernant son futur. Dans ce dossier, Nice doit faire face à la concurrence de Brighton, Salernitana, Galatasaray et Besiktas. Une très belle fin de mercato pourrait donc bien attendre les Aiglons, qui ont bien besoin de renforts pour répondre à leurs nouvelles. ambitions.