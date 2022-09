Nice-Cologne, le foot fait dégoupiller le gouvernement

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, de très violents affrontements ont éclaté à l’Allianz Riviera entre les supporters de l’OGC Nice et ceux de Cologne.

Le match d’Europa Conférence League entre l’OGC Nice et Cologne a tourné au drame, jeudi soir à l’Allianz Riviera. Et pour cause, de violents affrontements entre les supporters des deux clubs ont causé sept blessés dont deux en état d’urgence absolue. Un homme a été poignardé, un autre est tombé d’une tribune, causant une chute de plus de cinq mètres. Un drame encore plus important a été évité de peu mais assurément, il n’est plus tolérable de voir ce genre d’évènements se produire dans les stades en France, et tout cela sous les yeux du monde entier à deux ans des Jeux Olympiques de Paris. Dans le cadre d'un évènement avec des sponsors, l’État français a réagi à ces incidents intolérables par l’intermédiaire d’Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports du gouvernement d’Elisabeth Borne.

Nice-Cologne, des images intolérables pour la ministre

« Il y en a marre, il y en a vraiment marre que notre sport soit sali de cette façon, qu'on ne puisse plus se dire qu'on va avec ses gamins de manière sereine et sécurisante dans un stade. J'ai l'estomac noué parce que ça recommence, Nice-Cologne, avec des violences inouïes, des images choquantes sur les réseaux sociaux » a lancé la ministre des Sports dans le cadre d’un évènement avec des sponsors. « Il faut vraiment qu'on trouve tous ensemble les solutions pour traverser ça, qu'on fasse en sorte que cette violence qui pénètre de plus en plus dans notre société s'arrête au moins à la porte de nos stades » a-t-elle conclu, véritablement dépitée de voir de tels incidents se produire dans les stades français. Il y a moins d’une semaine, c’est à Auxerre que de violents heurts ont éclaté entre supporters, cette fois à l’extérieur du stade, en marge de la rencontre entre l’AJA et l’OM. Une situation qui devient intenable et qu’il faut impérativement réussir à endiguer avant d’avoir un véritable drame sur la conscience pour les instances du football français ainsi que pour les forces de l’ordre.