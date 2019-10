Nice : Cette stratégie à la mode face au PSG, Vieira n’en peut plus

Dans : OGCN, PSG, Ligue 1.

Après trois matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1, l’OGC Nice va tenter de se relancer face au Paris Saint-Germain vendredi.

La tâche ne sera évidemment pas simple pour le Gym, surtout sur le plan défensif. En effet, les Aiglons ont toujours encaissé au moins un but lors des neuf premières journées. Autant dire que les Parisiens, même privés de Neymar blessé, pourraient faire des dégâts à l’Allianz Riviera… Mais pour Patrick Vieira, il n’est pas question de mettre le bus. Quitte à prendre des risques, l’entraîneur niçois veut voir son équipe attaquer.

« Je ne vous apprendrai rien sur le PSG, sur la qualité individuelle de ses joueurs et sa force collective. C'est une des meilleures équipes d'Europe, a encensé l’ancien milieu de terrain. N'importe quelle équipe est plus forte avec Neymar, mais même sans lui, ça reste une grande équipe. Ce sera une très belle affiche. On va jouer dans un stade qui sera plein. On doit apporter de l'enthousiasme, de la détermination, de l'agressivité pour emballer ce match et essayer d'avoir le résultat qu'on souhaiterait avoir. Tout en gardant de l'équilibre. »

« Si on pense seulement à défendre… »

« On parle de l'aspect tactique. On ne regarde pas le classement, on ne parle pas de points avant de jouer contre le PSG. On ne doit pas penser à seulement défendre, a prévenu le coach de Nice. Contre eux, des équipes ont évolué à cinq ou six derrière, mais défendre 90 minutes contre le PSG, c'est avoir match perdu. Quand on aura le ballon, on ne devra pas avoir peur de jouer vers l'avant. Si on pense seulement à défendre contre le PSG, ce n'est même pas la peine de jouer le match. » D’autres clubs comme Lyon ou Bordeaux pourront confirmer, rester cantonné dans sa moitié de terrain ne fonctionne pas face à Paris.