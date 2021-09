Mercato : Haaland au Real Madrid, Gouiri impliqué ?

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Erling Haaland attire les convoitises et pourrait changer d’air lors du prochain mercato.

A l’instar de Kylian Mbappé, l’international norvégien est l’un des joueurs les plus courtisés de la planète. Il faut dire que ses statistiques au Borussia Dortmund sont totalement dingues. Avec déjà 11 buts en 8 matchs disputés depuis le début de la saison, Erling Haaland continue d’affoler les compteurs. Son profil plait beaucoup au Real Madrid, qui rêve d’un incroyable ticket gagnant avec Haaland et Mbappé la saison prochaine. De leur côté, les dirigeants du BVB espèrent garder le Norvégien dans leur effectif une saison de plus. Mais le club allemand se prépare à toutes les possibilités et se penche d’ores et déjà sur la succession d’Haaland.

Gouiri ciblé en cas de départ d'Haaland ?

Et il se pourrait que Dortmund fasse son marché en Ligue 1 pour combler le départ de sa star, selon les informations de Sport 1. Le profil d’Amine Gouiri, qui réalise un début de saison tonitruant dans le championnat de France, est notamment scruté avec beaucoup d’attention par la direction du Borussia Dortmund. Homme fort de Christophe Galtier, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais en est déjà à cinq buts et deux passes décisives depuis le début de la saison. Des statistiques qui ne sont pas encore à la hauteur de celles de l’impressionnant Erling Haaland, mais qui forcent le respect dans un championnat âpre et physique comme la Ligue 1. Par ailleurs, un autre buteur de Nice ne laisse pas insensible le Borussia Dortmund, il s’agit de Kasper Dolberg. L’international danois, au style plus sobre que Gouiri, est surveillé par le club allemand de longue date. Ses performances à l’Ajax Amsterdam avaient déjà tapé dans l’œil du BVB, qui n’est en revanche jamais passé à l’action pour le recruter. Jusqu’à présent, tout du moins…