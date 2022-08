Marcelo en Ligue 1, Le coup de folie de Nice

Dans : OGC Nice.

Par Marc Verti

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid cet été, Marcelo peut s'engager où il le souhaite. Un club de Ligue 1 est même prêt à tenter le coup.

Marcelo a beau avoir 34 ans et n'avoir joué que 60 matchs en trois saisons, il n'est pas encore cramé. Le défenseur brésilien, considéré comme une légende du football, cherche une dernière expérience tour tirer sa révérence. Plusieurs clubs brésiliens sont forcément intéressés, tout comme l'AC Monza, le club de Silvio Berlusconi et d'autres équipes turques. Mais selon les informations de Foot Mercato, un club de Ligue 1 veut également tenter sa chance. L'OGC Nice est en contact avancé avec le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid (25 trophées, NDLR). Son profil est d'ores et déjà validé par Lucien Favre qui recherche un renfort au poste de défenseur gauche.

Marcelo à Nice, la rumeur folle

Marcelo aime les plages et le soleil. Ça tombe bien puisque la Côte d'Azur est la destination idéale pour lui. Avec la présence de son ancien coéquipier en sélection Dante et les moyens du groupe INEOS, la piste Marcelo est plus que crédible. Après David Beckham et Gianluigi Buffon au PSG, Cesc Fabregas à l'AS Monaco, pourquoi pas Marcelo à l'OGC Nice. Les Aiglons ont un effectif très jeune et nourrissent des ambitions très élevées. Un joueur aussi expérimenté que Marcelo, qui ne rechigne pas à aller sur le banc et qui pourra recadrer les jeunes, serait une recrue phare pour le projet du Gym. Fabiano Parisi, le latéral gauche d'Empoli est également sondé par la direction niçoise qui se heurte pour le moment aux exigences des dirigeants toscans qui ont refusé l'offre de 7 millions d'euros de Nice. L'un de ces deux joueurs sera sûrement Niçois à la fin du mercato.