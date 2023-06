Lorient ne cède pas, Nice choisit un De Zerbi bis

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Toujours sans entraîneur, l'OGC Nice est proche de sortir du tunnel. Alors que les Aiglons visaient le Lorientais Régis Le Bris, ils ont finalement décidé de prendre un entraîneur étranger. Ce sera un Italien, ancien adjoint du renommé Roberto De Zerbi.

Dans le groupe des clubs français sans entraîneur, l'OGC Nice devrait bientôt rejoindre l'OM. Le club azuréen approche du but et va nommer son nouveau coach d'ici la fin du mois de juin. Après l'intérim de 6 mois de Didier Digard, l'OGCN veut encore miser sur un jeune technicien. Régis Le Bris était la priorité des Aiglons mais le FC Lorient n'a jamais voulu céder son entraîneur à succès. Un scénario proche de celui de l'été 2021 où Nice avait dû attendre juillet pour récupérer Christophe Galtier à Lille et, ce contre un petit chèque au passage. Nice ne veut pas refaire cela, quitte à ouvrir ses horizons.

Francesco Farioli, proche d'être l'entraîneur de Nice

Les dirigeants de l'OGC Nice se sont penchés sur un entraîneur étranger. Si le Belge Karel Geraerts (ex-Union Saint-Gilloise) tenait la corde il y a peu, c'est finalement l'Italien Francesco Farioli (34 ans) qui est en pole pour le poste selon le quotidien Le Parisien. Le jeune technicien sort de deux expériences en Turquie à Karagümrük puis Alanyaspor. Juste avant, sa carrière avait débuté à Sassuolo, en Serie A, comme entraîneur des gardiens dans le staff de Roberto de Zerbi. L'actuel entraîneur de Brighton, très coté en Europe, avait poussé pour qu'il intègre son équipe. De quoi faire saliver les Niçois comme le révèle Le Parisien.

« L’ambition des Aiglons était de trouver un coach plutôt jeune, aux idées de jeu séduisantes pour succéder à Didier Digard. Un profil validé par le board niçois qui espère finaliser l’opération pour une éventuelle présentation en début de semaine prochaine. Francesco Farioli reste un entraîneur méconnu en France, mais il a rapidement convaincu la direction par son discours. Repéré par Roberto De Zerbi, il est passé du poste d’entraîneur des gardiens de but à Sassuolo à celui d’entraîneur principal de Karagümrük en Super Lig (Turquie) pour se faire une cote sérieuse sur le marché des entraîneurs ces derniers mois », indique le quotidien francilien à propos de Farioli, à quelques détails près de signer à Nice. Un profil jeune, novateur, parfaitement dans l'ADN souhaité par INEOS pour Nice. Reste à voir si Francesco Farioli va s'adapter à la Ligue 1, un championnat parfois plus complexe qu'il n'y paraît.