Leicester pioche en L1 pour remplacer Fofana

Par Marc Verti

Futur joueur de Chelsea, Wesley Fofana va laisser la défense de Leicester orpheline. Le club anglais est déjà prêt à rebondir et a ciblé plusieurs pistes jouant en Ligue 1 pour le remplacer.

Malgré de nombreux refus essuyés, Chelsea aura finalement réussi à animer son mercato estival. Avec déjà les arrivées de Coulibaly, Cucurella et Sterling, les Blues attendent désormais l'officialisation de Wesley Fofana qui a passé sa visite médicale. Un nouveau renfort défensif pour le club londonien, à prix d'or, plus de 80 millions d'euros. Avec cette nouvelle enveloppe financière, Leicester va avoir un gros montant à dépenser pour trouver le remplaçant de l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne. À un jour de la fin du marché des transferts, le champion d'Angleterre 2016 doit recruter intelligemment pour ne pas tomber dans le traditionnel panic buy anglais. Plusieurs pistes sont évoquées, notamment de joueurs évoluant actuellement en Ligue 1.

Leicester fonce vers la Ligue 1

Selon les informations de Foot Mercato, Jean-Clair Todibo le patron de la défense centrale niçoise, est dans les petits papiers de Brendan Rodgers. L'ancien du FC Barcelone s'est complètement relancé à l'OGC Nice et a tapé dans l'œil de la direction des Foxes. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Todibo est considéré comme un cadre du vestiaire par Lucien Favre et ne devrait être vendu que si une très grosse offre arrive sur le bureau des Aiglons. Il n'est pas le seul joueur de Ligue 1 à plaire à Leicester puisque selon Fabrizio Romano, le défenseur du Stade de Reims, Wout Faes est également une piste crédible. À 24 ans, l'international Belge (1 sélection) a une grosse marge de progression et a impressionné la saison dernière avec en plus une implication offensive non-négligeable en inscrivant 4 buts. Le Torino était également intéressé par Faes, mais les négociations n'ont pas abouti à un accord.