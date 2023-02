La France ridicule en Europe, un club garde le sourire

Dans : OGC Nice.

Futur adversaire du Sheriff Tiraspol en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence, l’OGC Nice a bénéficié d’un bon tirage. Si l’entraîneur Didier Digard reste prudent, son milieu Aaron Ramsey ne cache pas sa satisfaction.

Le zéro pointé des clubs français jeudi risque de laisser des traces. Engagés en barrages de Ligue Europa, l’AS Monaco, le FC Nantes et le Stade Rennais ont tous pris la porte. Des échecs inquiétants pour l’indice UEFA de la France, sachant que le Paris Saint-Germain, qui a limité les dégâts ces dernières années, pourrait connaître le même sort après sa défaite contre le Bayern Munich (0-1) en huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Heureusement pour la Ligue 1, au moins un de ses représentants peut garder le sourire. L’OGC Nice, directement qualifié pour les huitièmes de la Ligue Europa Conférence, va défier les Moldaves du Sheriff Tiraspol pour le plus grand bonheur d’Aaron Ramsey. « On peut être satisfait de ce tirage, s’est réjoui le milieu de terrain. On avait fait le nécessaire pour nous qualifier en tête de notre groupe. On est motivé par ce rendez-vous à venir. »

Digard se méfie

« J'ai pas mal d'expérience en Europe, et je sais combien ces matchs sont compliqués, a quand même prévenu le Gallois. Nous devons être très attentifs dans la préparation du match, dans la maîtrise de l'ambiance qui l'entourera. Il serait bien de revenir de là-bas avec un bon résultat afin de nous qualifier devant notre public. » Nice n’étant pas à l’abri d’une désillusion, mieux vaut éviter les réactions trop confiantes. D’où le discours prudent de l’entraîneur Didier Digard.

« Ce qu'on peut regarder, c'est qu'ils ont joué contre le Partizan Belgrade qui était dans notre poule et qu'ils les ont éliminés (0-1, 1-3). On sait que c'est une équipe qui a de la qualité. Je pense que ce sera une double confrontation assez équilibrée. J'espère... Non, je n'espère pas. On va tout faire pour faire basculer les choses de notre côté », a annoncé le coach confirmé jusqu’à la fin de la saison.