L1 : Nice va piquer son patron à Lens

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

En quête d'un second souffle dans son projet avec l'OGC Nice, Ineos a décidé d'aller chercher au RC Lens son futur directeur sportif. Florent Ghisolfi va quitter le Nord pour la Côte d'Azur.

Au lendemain de la victoire contre l’Olympique Lyonnais, l’ambiance est brutalement retombée du côté de Lens, puisque ce lundi soir, L’Equipe annonce que Florent Ghisolfi, l’actuel directeur sportif du club nordiste a accepté la proposition de l’OGC Nice où il va occuper la même fonction. Depuis le départ de Julien Fournier pour l’Italie, et cet été celui de Christophe Galtier pour le PSG, le Gym se cherche et Jean-Pierre Rivère est bien conscient qu’il fallait redonner un sens au club azuréen, tout cela avec l’accord de Dave Brailsford, le patron des sports d’Ineos. Et selon le quotidien sportif, les deux hommes ont rapidement convenu que Florent Ghisolfi était l’homme idéal pour occuper le rôle de directeur sportif de Nice, au moment où il y avait clairement besoin d’un deuxième et même d’un troisième souffle pour ramener le club dans le droit chemin.

Nice fait une vraie prise de guerre à Lens

❌ Après avoir livré une grosse bataille, le Gym s'incline au Parc des Princes (2-1).



Prochain rendez-vous jeudi en @europacnfleague sur la pelouse du FC Slovácko.#PSGOGCN #OGCNice pic.twitter.com/3zNYOSrcJD — OGC Nice (@ogcnice) October 1, 2022

A Lens, Florent Ghisolfi fait l’unanimité et pour cause, il a remis le RCL dans le bon sens et a permis au club nordiste de devenir mieux qu’un outsider en Ligue 1. Et cela grâce à des choix toujours très judicieux comme l’explique Hugo Delom, journaliste de L’Equipe : « À 37 ans, l'ancien milieu bastiais, devenu entraîneur adjoint à Lorient et Reims à l'issue de sa carrière de joueur, s'est installé depuis mai 2019 comme l'architecte du créatif projet du RC Lens. Avec, à son actif, une accession en Ligue 1, deux maintiens, la montée en puissance d'un club redevenu ambitieux mais surtout la mise en place d'un projet de jeu cohérent et d'une cellule de recrutement efficace. » Du côté de l’OGC Nice, on a donc fait une proposition au directeur sportif lensois, lequel après une réflexion de quelques jours a décidé de se lancer dans ce nouveau challenge. Sur la Côte d'Azur, Florent Ghisolfi va avoir un énorme travail, car c'est peu dire que le Gym a bien besoin d'une remise à jour.