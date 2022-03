L1 : Christophe Galtier est un exceptionnel magicien

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Après avoir mené Lille au titre de champion de France, Christophe Galtier est bien parti pour envoyer Nice en Ligue des champions. L'entraîneur français n'en finit plus d'épater tout le monde.

C’est une évidence, Christophe Galtier a quelque chose en plus, et ce n’est pas le hasard si l’été dernier, après sa décision de quitter Lille, qu’il avait pourtant mené au titre de champion de France, de nombreux clubs ont tenté de le faire venir. En raflant la mise, l’OGC Nice s’est offert un coach de premier choix et cette saison le confirme. En une semaine, le club azuréen s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France, et a battu le Paris Saint-Germain, encore une fois, confortant ainsi sa place sur le podium de la Ligue 1. Pour les supporters niçois, tandis que pour l’entraîneur du PSG cela devient l’enfer. S’exprimant au micro de l’After Foot, Kevin Diaz a confié que lui aussi était admiratif des performances de Christophe Galtier

Nice ne vend pas du rêve, mais gagne grâce à Galtier

« Dans une semaine à trois matchs, il a osé faire des changements... et des changements osés. Quand à la 80e il fait entrer Calvin Stengs, alors que ce n’est pas la meilleure période en ce moment pour ce dernier, c’est un choix fort, car il a pris un gros match pour le relancer. Et force est de constater que le joueur néerlandais a réussi un bon match et il fait la passe décisive sur le but de Delort. Delort, il était entré à la 70e, et même si on ne l’avait pas beaucoup vu, il marque ce superbe but. Voilà, le coach a été excellent, même si le jeu proposé par l’équipe de Christophe Galtier n’est pas celui qui nous enthousiasme le plus. Mais ce qu’il fait à Nice, c’est exceptionnel », a reconnu l’ancien footballeur, désormais consultant pour RMC.