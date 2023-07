Khephren Thuram, la France passe avant le mercato

Dans : OGC Nice.

Par Adrien Barbet

Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste, en Ligue 1 comme en Europe, Khephren Thuram est pourtant proche de rester à l'OGC Nice malgré l'absence de compétition européenne. Objectif Euro 2024 avec la France.

Courtisé par plusieurs grands clubs européens comme le PSG, le Bayern Munich ou même Liverpool, Khephren Thuram devrait néanmoins rester à Nice cet été. Le milieu de terrain, récemment éliminé de l'Euro Espoirs par l'Ukraine a pourtant les faveurs des plus grands cadors du vieux continent. De son côté, le Gym est ouvert à un départ mais selon les informations de l'Équipe, privilégie un transfert l'année prochaine, notamment afin de conserver son joyau jusqu'à un an de la fin de son contrat, et probablement pour faire encore plus grimper sa valeur marchande. L'OGC Nice est conscient qu'avec le fils du champion du monde 98, il y a une réelle opportunité d'enregistrer une vente record. Pour Thuram, le choix de rester encore une année à Nice est plus qu'important affirme L'Equipe ce mardi soir.

Thuram temporise pour l'Euro avant le grand saut

Le journal français explique également que le milieu de 22 ans a l'Euro en ligne de mire. Thuram qui n'a porté le maillot de l'équipe de France qu'à une reprise, rêve de participer au championnat d'Europe des Nations avec les Bleus, l'été prochain en Allemagne. Avec le transfert de N'Golo Kanté en Arabie saoudite et les blessures successives de Paul Pogba, une porte est ouverte pour un milieu de terrain. Khephren Thuram compte bien obtenir une place dans la liste de Didier Deschamps et estime qu'un départ cet été pourrait réduire ses chances. Le joueur formé à l'AS Monaco pense que l'heure est à l'attente avant de se trouver le club idéal, avec un vrai projet de jeu et un entraîneur qui souhaite réellement avoir Thuram sous ses ordres. Un choix très lucide mais également ambitieux pour le patron du milieu de terrain niçois, qui compte tout de même réaliser une grande saison avec Francesco Farioli. Ensuite, Thuram pourra choisir sa future destination.