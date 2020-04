Covid-19 : Le propriétaire de l'OGC Nice tient ses promesses

Dans : OGCN.

Ineos, la société de Jim Ratcliffe, le propriétaire de l'OGC Nice, s'était engagé à rapidement mettre en place une usine pour fournir du gel hydroalcoolique. Pari tenu et ce n'est pas fini.

Le milliardaire anglais Jim Ratcliffe avait annoncé vouloir rapidement monter une usine en France afin de produire du désinfectant qu’il offrira aux hôpitaux. Et ce mercredi, l’OGC Nice, dont le patron d’Ineos est le propriétaire, a confirmé que ce pari était tenu. « La semaine dernière, INEOS annonçait son objectif de construire une usine en France sous 10 jours afin de produire 1 million de bouteilles de désinfectant pour les mains par mois pour les fournir gratuitement aux hôpitaux en cette période de crise sanitaire. Le propriétaire de l’OGC Nice a tenu le délai. L’usine de Lavéra a démarré sa production. INEOS, qui est l’une des plus grandes entreprises manufacturières du monde, ne va pas s’arrêter là dans sa lutte contre le coronavirus. Une 4e usine, basée à Etain, va très prochainement voir le jour, pour cette fois desservir les hôpitaux de Paris, du Nord-Est de la France et de Belgique, durement touchés », se félicite, à juste titre, le club azuréen.