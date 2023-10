Antisémitisme ‍: Youcef Atal suspendu immédiatement par Nice

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Quelques jours après le message relayé par Youcef Atal, l'OGC Nice a décidé de suspendre l'international algérien avant même que les plaintes en cours soient étudiées par la justice.

« Dès son retour de la sélection nationale d'Algérie, où il était depuis le 9 octobre, les dirigeants de l'OGC Nice ont convoqué et échangé avec Youcef Atal. L'OGC Nice entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques. Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l'encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires. À ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre. Nous tenons à souligner que la réputation et l'unité de l'OGC Nice résultent du comportement de l'ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l'institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération », a précisé le club azuréen. Pour rappel, Youcef Atal avait relayé le message d'un prédicateur appelant à s'attaquer aux Juifs, avant de le supprimer et de présenter ses excuses. Mais cela n'a pas été suffisant et différentes plaintes ont été portées, la justice ayant confirmé qu'elle s'était saisie du cas de l'international algérien.