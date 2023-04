Affaire Galtier : Digard attend le bon moment pour tout dire

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

A la veille de son quart retour de Ligue Europa Conférence contre Bâle, Didier Digard a de nouveau évoqué l’affaire Christophe Galtier. L’entraîneur de l’OGC Nice a promis de s’exprimer plus librement lorsque l’enquête sera terminée.

Le contexte n’est pas idéal pour l’OGC Nice. Alors qu’ils préparent un gros rendez-vous européen, les Aiglons doivent composer avec l’affaire Christophe Galtier qui pollue leur actualité. Leur ancien coach se retrouve accusé de discrimination raciale et religieuse pendant son passage au club azuréen. Une polémique forcément difficile à gérer. « Cette affaire prend de la place et de la lumière », a reconnu l’entraîneur niçois Didier Digard, tout de même rassuré par l’absence de conséquence sur son vestiaire.

🎙 Digard sur l'affaire Galtier : "Dans le vestiaire, ce n'est plus un sujet." pic.twitter.com/HzSNIhshV2 — RMC Sport (@RMCsport) April 19, 2023

« Peut-être qu’il y a des choses que je ne vois pas, Kasp' (Kasper Schmeichel, à ses côtés face aux médias) sera peut-être plus à même que moi pour répondre à cette question, je ne sens pas du tout les joueurs qui s’éparpillent ou qui ont besoin de plus, a tempéré le technicien. Sincèrement je ne le ressens pas. Très sincèrement je n'en parle qu'en conférence de presse. Dans le vestiaire ce n'est plus un sujet. Cela peut être dans certaines têtes, peut-être même si je ne le ressens pas. Mais ce n'est plus un sujet de discussion. On sait que maintenant il va falloir s'armer de patience et laisser la justice travailler. »

Digard n'a reçu aucune consigne

Ce n'est qu’une fois l’enquête terminée que l’ancien milieu pourra parler plus librement. « Il n'y a pas de contre-indication (du club). Le problème, c'est que vous (les médias) voulez résoudre l'enquête avant la justice. Cela ne me dérange pas de répondre à vos questions mais je n'ai rien à vous dire tant que les choses n'ont pas été clarifiées par la justice. Je ne veux pas répondre à des ''on-dit'', car je ne pense pas que ce soit comme cela qu'on va faire avancer la justice. J'aimerais vous répondre quand les choses seront claires et nettes », a annoncé Didier Digard, que l’on sentirait presque impatient de se confier sur le sujet.