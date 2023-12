12 mois de prison requis contre Galtier pour racisme

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Ce vendredi, Christophe Galtier a comparu devant le tribunal de Nice pour des propos racistes présumés qu'ils auraient tenu à l'encontre de ses joueurs noirs et musulmans quand il était entraîneur de l'OGCN. Christophe Galtier a nié les faits et dénoncé des « propos faux et déformés ». Après 9 heures d'audience, l'exposition des faits, les témoignages et le plaidoyer de la défense, le procureur Damien Martinelli a fait son réquisitoire. Ce dernier a requis 12 mois de prison avec sursis, 45 000 euros d'amende (le maximum possible) et trois ans d'inéligibilité à une quelconque élection à l'encontre de Christophe Galtier. La décision est attendue dans les prochaines heures.