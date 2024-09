Vente Nantes ‍: Le prix que Kita peut demander pour le FCN

Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

Toujours annoncé sur le départ mais toujours présent, Waldemar Kita rigole des rumeurs sur la vente du FC Nantes. Le boss des Canaris a-t-il une idée du prix de son club ?

Les économistes du sport ont prévenu depuis quelques années, il y aura de plus en plus de ventes de clubs de football professionnel à l’avenir. Cela se confirme ces derniers temps, alors que des rumeurs courent sur l’OM et Monaco tandis que l’ASSE et Strasbourg ont changé de mains récemment. Sans oublier bien sûr Bordeaux qui se cherche un acheteur si quelqu’un a les reins assez solides. Mais récemment, il a été question de la vente du FC Nantes, que Waldemar Kita n’écarte pas totalement même s’il n’ouvre pas la porte. Des rumeurs vivotent à ce sujet depuis des années, mais un nouveau fonds d’investissement, porté notamment par le père de Trent Alexander-Arnold, a été évoqué récemment. Waldemar Kita a botté en touche, expliquant n’être au courant de rien et ne même pas connaitre le candidat cité.

Nantes vaut entre 75 et 155 ME

Il reste à savoir si l’homme d’affaire polonais serait vendeur en cas de belle. Et surtout, à quoi correspondrait une belle offre pour la Maison Jaune ? L’économiste du sport Luc Arrondel a tenté d’y répondre sur l’émission Nantes Foot sur Télé Nantes Info. « C'est difficile d'évaluer un club de foot. Si on regarde les dernières transactions qui ont été faites à Strasbourg c’est 75 millions d’euros. Il y a une autre information intéressante c’est donc Lens qui a vendu à la fin de l’année dernière 13 % de ses parts pour 20 millions d’euros, ce qui le valoriserait donc à environ 155 millions d’euros. Est-ce que Nantes est à l’image de Lens, la question est là. On est entre Strasbourg et Lens, entre 75 et 155 millions d’euros », a expliqué l’économiste du sport qui suit forcément le dossier de près puisqu’il est aussi un fan des Canaris. Toujours est-il que la valeur d’un club correspond surtout au montant que les éventuels acheteurs voudront bien mettre sur la table, et pour le moment Waldemar Kita n’a pas trouvé de projet suffisamment bien ficelé et ambitieux pour envisager de vendre le FC Nantes.