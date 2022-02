Alban Lafont, bientôt une statue à Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, le FC Nantes a frappé fort battant le PSG 3-1 à la Beaujoire. Symbole d'une équipe en réussite face à l'ogre de Ligue 1, Alban Lafont a écœuré les stars parisiennes mais conquis définitivement son entraîneur.

C'était une soirée de folie samedi soir au stade de la Beaujoire, parmi celles qui manquent tant à un club qui n'a plus rien gagné depuis plus de 20 ans. Face au PSG, Nantes a rappelé l'espace de 90 minutes qu'il est bien octuple champion de France et pas forcément qu'un club jouant le maintien ou détestant son président, Waldemar Kita. Les Canaris ont livré un match plein d'envie avec du jeu et trois buts à la clé. Mais, si le jeu offensif a été au rendez-vous, l'homme du match était bien derrière. Alban Lafont a tenu de main de maître la cage nantaise, enchaînant les arrêts face à l'une des meilleures attaques d'Europe. Messi, Neymar, Mbappé se sont quasiment tout le temps cassés les dents sur lui.

Lafont, l'homme clé de la bonne saison nantaise

Le jeune gardien de 23 ans a conquis tous les observateurs, récoltant même un 10 de la part de l'Equipe pour son match XXL. Une note rare, qu'aucun gardien n'avait plus obtenu depuis près de 25 ans dans le quotidien sportif français. Son entraîneur, Antoine Kombouaré, s'est lui aussi incliné devant la prestation de son portier samedi soir en conférence de presse d'après-match. Toutefois, il a tenu à rappeler que cette prestation était la norme dans une grande saison du gardien nantais, acteur prépondérant de la bonne dynamique du FCN.

3 - 3 des 4 derniers penalties arrêtés en Ligue 1 – toutes équipes confondues – sont l’œuvre d’Alban Lafont. Mur. @FCNantes #FCNPSG pic.twitter.com/I99A8yyvbE — OptaJean (@OptaJean) February 19, 2022

« C'est vrai que nous avons été hyper efficaces d'entrée de jeu, hyper réalistes, je crois que nos deux premières frappes cadrées font mouche, et eux sont tombés sur un très, très grand Alban. Ça se joue sur l'efficacité. Nous, on a la réussite, le PSG, non. On est vraiment surpris de mener 3-0 à la mi-temps. Cette réussite, on l'a provoquée, pour cette raison, je veux féliciter les joueurs pour leur grande performance, d'y croire et surtout de pouvoir le faire. Encore une fois, tout le monde est très fort mais Alban particulièrement, jusqu'au penalty où il a fini par écœurer les attaquants. Il est en train de monter en puissance surtout depuis le début de saison et si on a ce classement, si on est très fort défensivement, il y est pour beaucoup. Son travail est à mettre en avant », a t-il indiqué aux journalistes présents en salle de presse. Alban Lafont a frappé un grand coup samedi soir, faisant oublier les déboires de son début de carrière en Italie. Il a surtout rappelé son nom à tous, y compris à l'ancien nantais qu'est Didier Deschamps.