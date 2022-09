Officiel : Ignatius Ganago signe au FC Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Marc Verti

L'attaquant du RC Lens, Ignatius Ganago quitte les Sang et Or et rejoint le FC Nantes. Le joueur formé à l'OGC Nice va signer un contrat de 4 ans chez les Canaris et disputera la Ligue Europa avec le dernier vainqueur de la Coupe de France. Lens recevra 6 millions d'euros, bonus compris pour la vente de l'attaquant camerounais de 23 ans.