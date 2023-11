Nantes ‍: Pierre Aristouy viré, les quatre raisons dévoilées

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Après six mois à la tête de l’équipe, Pierre Aristouy n’est plus l’entraîneur du FC Nantes, qui a pris la décision de s’en séparer afin de nommer Jocelyn Gourvennec à sa place.

Après avoir maintenu le FC Nantes en Ligue 1 la saison dernière, Pierre Aristouy avait obtenu des résultats corrects en ce début de championnat. Mais ces dernières semaines, les résultats se sont dégradés et Waldemar Kita n’a pas trainé pour se séparer de son coach. Ce mercredi, le couperet est tombé pour Pierre Aristouy, viré par les Canaris et remplacé par Jocelyn Gourvennec. Au-delà des résultats, un certain nombre de choses étaient reprochés en interne à l’ex-entraîneur nantais, selon les informations relayées par le journal L’Equipe dans son édition du jour.

Le quotidien national indique en premier lieu que l’état-major du FC Nantes n’a pas apprécié que Pierre Aristouy n’intègre aucun joueur issu du centre de formation du club de Loire-Atlantique, malgré des possibilités avec certains jeunes à fort potentiel que Nantes pourrait perdre en raison de leur manque de temps de jeu avec les professionnels. Par ailleurs, il est également reproché à Pierre Aristouy un certain laxisme concernant certains joueurs aux egos importants.

Six mois sur le banc de Nantes avant de partir

Troisièmement, le board nantais a soulevé à plusieurs reprise un manque de cohérence dans les choix de leur entraîneur, notamment dans ses compositions d’équipe. Il serait par exemple déjà arrivé que Pierre Aristouy s’oppose fermement à la venue d’un joueur… quelques jours avant de le mettre titulaire. Enfin, les dirigeants du FCN ont estimé que l’entraîneur français de 43 ans établissait trop souvent ses formations de manière « politiquement correct » afin de satisfaire au maximum ses cadres, au dépit parfois du niveau réel de certains joueurs. Quatre points qui ont fait pencher la balance en faveur d’un renvoi de Pierre Aristouy, aura donc passer six mois sur le banc nantais avant de faire ses valises.