Nantes ‍: Mostafa Mohamed s’oppose à Kita

Dans : FC Nantes.

Par Adrien Guyot

Le dernier jour du mercato estival fut particulièrement intense pour Mostafa Mohamed, le buteur du FC Nantes. Annoncé sur le départ cet été, l’Egyptien est toujours un joueur des Canaris.

La grande question que se posaient les supporters du FC Nantes pendant ce mercato est la suivante : où jouera Mostafa Mohamed cette saison ? Le buteur égyptien possédait un bon de sortie cet été et avait la possibilité de découvrir un autre club. Plus tôt dans le mercato, son nom avait été brièvement associé à l’Olympique de Marseille ou encore à l’OGC Nice, mais dans ces dernières heures de mercato, plusieurs équipes étrangères ont manifesté leur intérêt pour signer le joueur. Il s’agit de Leicester, mais le promu en Premier League n’est pas allé plus loin dans les négociations, ne proposant même aucune offre aux dirigeants du FC Nantes qui souhaitaient le vendre cet été, comme le rapporte Presse-Océan ces dernières heures. Ce n’est pas l’unique club intéressé et l’opération aurait même pu aboutir.

Mohamed refuse Leganés et reste à Nantes

En effet, le club espagnol de Leganés a proposé un prêt avec une option d’achat fixée à 10 millions d’euros qui a été acceptée par Waldemar Kita. De son côté, Mohamed (26 ans) n’a pas montré un enthousiasme débordant au moment de rejoindre Leganés et a finalement décidé de décliner l’offre de ce dernier. Finalement, Leicester s’est tourné vers Odsonne Edouard tandis que Leganés a réalisé l’un des coups les plus inattendus de ce mercato en signant Sébastien Haller en provenance du Borussia Dortmund. De son côté, Kita est furieux de ce dénouement, alors qu’Antoine Kombouaré, revenu au club pour sauver le club l’an passé, voit d’un bon œil le fait que Mostafa Mohamed soit resté chez les pensionnaires du Stade de la Beaujoire. Reste à voir comment la situation du joueur va être gérée par l’entraîneur, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2027 et qui aurait pu rapporter le gros lot pour la direction nantaise.