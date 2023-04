Nantes : Mission maintien, la Beaujoire demande à zapper la finale

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

En danger dans la course au maintien en Ligue 1, le FC Nantes inquiète ses supporters. Avant la finale de la Coupe de France contre Toulouse samedi, les fans des Canaris n’ont pas hésité à mettre cette compétition au second plan.

Le match nul arraché face à Troyes (2-2) dimanche n’a pas dû rassurer Antoine Kombouaré. Agacé par le manque de régularité de ses hommes, l’entraîneur du FC Nantes s’était lâché après la défaite à Auxerre (2-1) le 16 avril dernier. « J'entends les Auxerrois dire qu'on est une bonne équipe mais non, on est une équipe de merde », avait osé le coach des Canaris au micro de Prime Video.

😱 Antoine Kombouaré : "On est une équipe de mer**."



La réaction hallucinante du coach du @FCNantes, consterné par l’attitude de ces joueurs… pic.twitter.com/CYxd98Obse — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 16, 2023

De leur côté, les supporters nantais n’ont pas utilisé les mêmes termes. Mais les fidèles de la Beaujoire partagent l’inquiétude d’Antoine Kombouaré. Lorsque les joueurs se sont approchés de la Brigade Loire après le coup de sifflet final dimanche, le capo a souligné l’obligation de se maintenir en Ligue 1, quitte à placer la finale de la Coupe de France contre Toulouse au second plan.

La finale, un simple bonus

« A la fin de la saison, vous allez faire votre carrière et il y en a qui vont partir. Nous ? On va se retrouver comme des connards ici, a lâché le représentant du groupe de supporters, dans des propos relayés par Tribune Nantaise. Il vous reste même pas sept matchs pour nous sauver les gars. Je vous le dis encore une fois, le match de samedi, la finale, à la base, on s’en bat les couilles. Nous on veut rester en première division. Le reste c’est du bonus. »

« Vous n’avez rien à inventer. Hey, les gars vous nous avez sorti des matchs en Coupe d’Europe, vous êtes allés chercher des qualifications à la dernière minute, a rappelé le capo. Vous êtes capables de le faire sans déconner. Arrêtez de choisir vos matchs. Réveillez-vous ! La solution vous l’avez. » Après la finale, Nantes disputera deux matchs capitaux à Brest et contre Strasbourg, deux concurrents pour le maintien.