Nantes fonce sur une pépite belge qui fait sensation

Sauvé de justesse en Ligue 1, le FC Nantes va pouvoir se concentrer sur le marché des transferts pour renforcer son équipe et éviter une nouvelle fin de saison stressante. Une pépite belge est pistée.

Présent à Nantes depuis 4 ans, Moses Simon devrait probablement quitter les Canaris cet été. L'OGC Nice et le LOSC sont intéressés. Les Nantais vont donc devoir remplacer l'international nigérian (57 sélections). Si le nom de Franck Honorat a été annoncé proche du FC Nantes, Brest semble être trop gourmand pour lâcher son facteur X qui intéresse le Borussia Mönchengladbach pour prendre la place de Marcus Thuram. Le club de la Loire-Atlantique a d'autres pistes, notamment un jeune ailier belge qui évolue à Almeria. Largie Ramazani est très courtisé et devrait l'être encore plus s'il continue de flamber avec la Belgique pendant l'Euro Espoirs. Le jeune ailier de 22 ans a déjà inscrit un but face à la Géorgie.

Understand Nantes have sent a bid to Almería for Largie Ramazani — told it’s worth €6m fee. 🇧🇪 #transfers



Almería have already rejected the bid as they want more to let him go. pic.twitter.com/68dn7zShiU