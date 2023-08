Nantes déjà en crise, Christophe Galtier contacté ‍!

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Sauvé in-extremis d’une descente en Ligue 2 à la dernière journée en 2022-2023, le FC Nantes aborde la nouvelle saison avec craintes et songe déjà à changer d’entraîneur. Christophe Galtier a été contacté en urgence.

Pour son premier match de la saison, le FC Nantes a débuté par une défaite à domicile contre Toulouse (1-2). Un premier rendez-vous manqué pour l’équipe de Pierre Aristouy, autour de qui les doutes sont épais en interne. Certains paramètres du match face au TFC ont interpellé à l’image de la baisse de régime énorme de l’équipe après la pause et des crampes de plusieurs joueurs. Durant la préparation, certains joueurs ont également été victimes de blessure musculaires à l’instar de Castelletto, Ganago et Centonze. Le staff du FC Nantes est au cœur de multiples interrogations et l’état-major du club canari songe déjà à tout changer.

Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023

Le match face à Lille ce week-end pourrait déjà être décisif pour Pierre Aristouy d’autant que selon L’Equipe, Waldemar Kita a pris contact avec une pointure du championnat de France en la personne de… Christophe Galtier. Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain cet été, le technicien français de 50 ans est dans une situation personnelle délicate. Il sera jugé le 15 décembre prochain pour harcèlement moral et discrimination, des faits qui lui sont reprochés de son passage à Nice. Mais qui n’empêchent pas le FC Nantes de le courtiser avec assiduité puisque selon le quotidien national, un premier contact a été établi dimanche entre le club de Loire-Atlantique et Christophe Galtier.

Nantes a contacté Christophe Galtier

Rien de surprenant pour les suiveurs assidus du club canari puisque le natif de Marseille avait déjà été approché quelques jours après la 38e journée de Ligue 1 au mois de mai, avant que Pierre Aristouy soit finalement confirmé. Rien ne dit que Christophe Galtier acceptera de relever un challenge bancale à Nantes avec un président très spécial et un effectif très limité, surtout quand on sait que l’entraîneur tricolore sort d’expériences dans des clubs aux effectifs de calibre européen à Lille, Nice et Paris. Quoi qu’il en soit, la pression est maximale sur les épaules de Pierre Aristouy qui sait que le FC Nantes songe déjà à sa succession après seulement une journée de championnat. Et on peut imaginer que Christophe Galtier sera devant sa télé dimanche à 13 heures pour visionner le match de Ligue 1 entre Lille et Nantes.