Nantes ‍: Cardiff a enfin payé l'intégralité du transfert de Sala

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Cardiff City n'avait jamais réglé la totalité du transfert d'Emiliano Sala, disparu tragiquement en janvier 2019. Le club gallois avait acheté l'attaquant 17 millions d'euros mais n'avait donné que 6 millions à Nantes. L'anomalie a enfin été rectifiée.

Cardiff City n'avait plus d'autre choix que de payer son dû. En litige avec le FC Nantes sur l'argent à verser ou non pour Emiliano Sala, disparu dans un accident d'avion en janvier 2019, les Gallois ont joué la montre jusque juin dernier. A cette date, la FIFA a donné raison aux Nantais. Cardiff avait acheté Sala 17 millions d'euros à l'époque et devait tout payer, pas seulement 6 millions d'euros comme cela a été le cas. Ce mardi, le club de Championship a annoncé avoir cédé et avoir payé les 11 millions restants via deux tranches de 5 et 6 millions. Néanmoins, l'affaire n'en restera pas là car le club gallois annonce son intention d'obtenir réparation des responsables de la mort de Sala.

« Cardiff City a payé aujourd'hui les deuxième et troisième tranches de l'indemnité de transfert d'Emiliano Sala, comme l'a récemment ordonné la FIFA. [...] Et ce, bien qu'il n'y ait pas encore eu de décision judiciaire sur la responsabilité du FC Nantes dans l'accident. Nous continuons à travailler pour que les responsables répondent de leurs actes. Nous attendons avec impatience le procès devant le tribunal français l'année prochaine », a communiqué Cardiff City.