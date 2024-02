Nantes ‍: Brutalement viré par Kita, il dénonce une injustice

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Le 29 novembre dernier, Waldemar Kita a pris la décision catégorique de virer son entraîneur Pierre Aristouy afin de nommer Jocelyn Gourvennec à la tête de l’équipe.

Le choix était très étonnant car au moment du licenciement de Pierre Aristouy, le FC Nantes pointait à la 10e place du classement. Certes, le démarrage des Canaris avait été poussif mais les coéquipiers de Nicolas Pallois avaient réussi à redresser la barre et à s’installer dans le ventre mou du championnat, assez loin de la zone rouge. On ne peut pas dire que la situation se soit améliorée depuis le changement d’entraîneur puisque plus de deux mois plus tard, Nantes est 12e de Ligue 1 et n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs. Dans une interview accordée à Sud Ouest, Pierre Aristouy est revenu sur les conditions de son départ. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien entraîneur nantais l’a mauvaise contre Waldemar Kita, lequel l’a viré de manière « injuste » selon lui.

Pierre Aristouy viré par Nantes, Gourvennec arrive https://t.co/nQzp8FOxQ3 — Foot01.com (@Foot01_com) November 29, 2023

Des mots forts qui prouvent à quel point Pierre Aristouy regrette les conditions de son départ. « Il y a eu des moments difficiles, c’est quelque chose à laquelle on ne s’attend pas réellement. Il n’y avait pas d’urgence à prendre une telle décision. Quand c’est brutal, c’est toujours difficile de s’en remettre. Le mois de décembre a été compliqué mais il faut avancer. Aujourd’hui, je suis toujours salarié mais sans aucune activité au sein du club. C’est provisoire et va s’ensuivre une séparation définitive. Avec, je l’espère, une mise en accord sur les quelques points qui nous sépareraient » a livré Pierre Aristouy dans les colonnes du journal avant de poursuivre au sujet de Waldemar Kita et de son licenciement.

Un licenciement « injuste » selon Pierre Aristouy

« Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on est en novembre, qu’on est 10e et qu’on est viré, je considère que c’est une injustice. Après, chacun pensera ce qu’il veut. Moi, je pense que c’était très prématuré. Je regarde ce qu’il se passe dans les autres clubs. Pour ne parler que de Patrick Vieira ou de Régis Le Bris, ils ont bénéficié de la confiance de leurs dirigeants. Cette confiance est nécessaire » estime Pierre Aristouy, qui charge donc Waldemar Kita en lui reprochant de ne pas avoir pris la bonne décision en ne laissant pas assez de temps à son entraîneur. Un reproche régulièrement fait au propriétaire du FC Nantes depuis de longues années maintenant.