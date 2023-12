Mort d'un supporter nantais, l'accusé plaide la légitime défense

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Samedi, le match Nantes-Nice a été endeuillé par la mort d'un supporter nantais. Il a été mortellement poignardé par un chauffeur de VTC dans un contexte de tensions entre Niçois et Nantais. L'accusé et ses avocats nient le caractère volontaire de l'homicide.

Une chape de plomb s'est abattue sur la Ligue 1 et sur Nantes ce week-end. En marge de Nantes-Nice, un supporter nantais a été tué par un chauffeur de VTC à proximité du stade de la Beaujoire. La victime est décédée après avoir été poignardée. Il est rapidement apparu que des tensions entre supporters nantais et niçois avaient précédé le geste fatal. Des supporters nantais ont notamment pris à partie les VTC des Niçois. Un contexte utilisé par les avocats du chauffeur incriminé pour alléger les charges pesant sur leur client.

Le chauffeur en état de légitime défense ?

Le chauffeur a été inculpé par la justice pour homicide volontaire. Un qualificatif contesté par Me Benoît Poquet du barreau de Nantes et Me Julien Plouton du barreau de Bordeaux. Ils ont publié un communiqué pour traduire l'état d'esprit de leur client, lequel est « dévasté par l’issue tragique de cette funeste soirée souhaitant réserver ses premiers mots à la victime et à sa famille ». Il justifie son geste malheureux par le « contexte d'ultra-violence » qu'il a connu avec ses passagers samedi soir.

🔴Le chauffeur VTC soupçonné du meurtre d’un supporter à Nantes est « dévasté par l’issue tragique de cette funeste soirée » et « conteste fermement avoir eu une quelconque intention homicide »



« Il conteste fermement avoir eu une quelconque intention homicide et espère que l’information judiciaire permettra de restituer aux faits une plus juste qualification juridique. Il a été pris à partie par un nombre important de supporters du FC Nantes. […] Il a agi dans un contexte d’ultra violence, lorsque le convoi a été encerclé puis violemment agressé, par une centaine de personnes, dont certains individus cagoulés, à son arrivée aux abords du stade. Ces individus souhaitaient manifestement en découdre avec ses passagers qu’il a tenté de protéger. De nombreux coups (coups de poings portés au visage, bouteille en verre reçue en pleine tête …) lui ont à cette occasion été assénés comme le démontrent d’ailleurs les vidéos versées au dossier », écrivent les deux avocats, lesquels appellent désormais « au calme et à la retenue » dans ce dossier. Ce ne sera pas facile au vu de la médiatisation de cette affaire dans les médias, le monde politique et le football français.