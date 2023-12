Mort d'un supporter nantais, le chauffeur avait déjà fait de la prison

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

48 heures après la mort d'un supporter du FC Nantes, poignardé par le chauffeur d'un VTC, on commence à en savoir plus sur les circonstances du drame.

Procureur de la république, Renaud Gaudeul tenait ce lundi soir une conférence de presse presque 48 heures après les événements dramatiques intervenus près du stade de la Beaujoire et qui ont provoqué la mort de Maxime Le Roy, un supporter du FC Nantes âgé de 31 ans. A cette occasion, le procureur a révélé que l’auteur des deux coups de couteau qui ont provoqué la mort du membre de la Brigade Loire était connu des services de police, notamment pour avoir été emprisonné dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. L’individu en question, identifié sur une vidéo saisie lors d’une perquisition chez un autre chauffeur de VTC, qui avait dans un premier temps dissimulé la carte mémoire contenant les images des incidents, avait quatre mentions sur son casier judiciaire, précise Ouest-France.

Des images saisies après une perquisition

Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes pic.twitter.com/teNjwpJAwq — Kevin Grethen (@GrethenKevin) December 4, 2023

L'auteur des coups de couteau mortels et le chauffeur qui a tenté de dissimuler les preuves (la carte mémoire) ont été mis en examen. Le premier pour homicide volontaire et extorsion avec arme, le procureur demandant qu'il soit placé en détention provisoire. On a en effet appris qu'après avoir ramené les fans niçois à l'hôtel, l'auteur des faits aurait obtenu de ces derniers, volontairement ou pas, 1.000 euros pour les dégâts commis sur son véhicule. L'autre chauffeur a été mis en examen pour violences volontaires et altération et suppression d’éléments de preuves, dans la volonté de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Les deux hommes ont été présentés à un juge d'instruction pour ces faits.

Des Ultras nantais vont faire l'objet d'une enquête

Selon les images, et différents témoignages, le chauffeur a donné un premier coup de couteau dans le dos à Maxime Le Roy alors que ce dernier était au sol, suite à une bousculade, et il lui en aurait donné un autre lorsque le supporter nantais a tenté de s'enfuir avant de s'écrouler. Les images et les différents témoins de la scène confirment que les VTC avaient bien été pris à partie par des Ultras nantais qui avaient repéré la présence de supporters niçois à l'intérieur. Renaud Gaudeul a d'ailleurs annoncé que des supporters nantais feraient, eux aussi, l'objet d'une enquête pour des faits de violences en réunion avec des armes. Des plaintes auraient déjà été déposées par des supporters de l'OGC Nice et des chauffeurs de VTC, notamment contre la victime.