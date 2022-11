Nantes : Kombouaré viré, il prévient Waldemar Kita 

Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

Le FC Nantes est au bord de la zone rouge et le poste d'Antoine Kombouaré n'est pas vraiment garanti pour la trêve en cours. Mais changer d'entraineur n'est pas recommandé à Waldemar Kita.

Bonne pioche de la saison dernière et vainqueur surprise de la Coupe de France, le FC Nantes a du mal à confirmer. Privé de son meilleur attaquant Randal Kolo-Muani parti faire le bonheur de Francfort, le club de Loire-Atlantique a du mal à répondre sur tous les tableaux. Si la qualification a été arrachée de manière assez incroyable en Europe League, le bilan en championnat est plus décevant. Les Canaris sont au bord de la zone rouge et ils ne parviennent pas à décoller. Il n’en a pas fallu autant à certains clubs pour changer d’entraineur. Mais ce ne semble pas être la tendance au FCN, et c’est en tout cas ce qu’espère Denis Balbir.

Un bon mercato plus qu'un nouveau coach

Dans sa chronique sur But, le journaliste a spécifiquement demandé à Waldemar Kita de ne pas céder à la tentation de virer Antoine Kombouaré. « Est-ce qu'il peut y avoir un changement de coach au FC Nantes pendant ce mois et demi de coupure ? Ce serait totalement incongru. Changer Antoine Kombouaré pendant la trêve alors qu'il a réussi à qualifier cette équipe en 16e de finale de Ligue Europa malgré le départ de joueurs importants comme Randal Kolo Muani, ce serait une hérésie. Même si ce n'est pas terrible en Ligue 1, Nantes n'est pas dans les quatre places de relégable. On ne peut pas non plus dire que Nantes dispose d'un effectif pléthorique en qualité et en quantité pour espérer jouer sur plusieurs tableaux... Que Waldemar Kita fasse payer à Antoine Kombouaré le début de saison, ce serait vraiment catastrophique. Pour moi, ce qu'il faut surtout, c'est un bon Mercato d’hiver », a demandé le commentateur, persuadé qu’avec un peu de renfort, Nantes peut confirmer son renouveau et pourquoi pas jouer au joli coup face à la Juventus en 16e de finale d’Europa League.