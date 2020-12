Ligue 1 : Domenech entraîneur pour 6 mois du FC Nantes ?

Dans : FC Nantes.

Plusieurs médias annoncent que Waldemar Kita va désigner Raymond Domenech pour entraîner le FC Nantes jusqu'à la fin de saison avec l'objectif du maintien en Ligue 1.

Ce mercredi midi, Le Parisien confirme les informations de David Phelippeau, journaliste de 20 Minutes Nantes, concernant la nomination imminente de Raymond Domenech au poste d'entraîneur des Canaris. Le quotidien national précise de son côté que Waldemar Kita et l'ancien sélectionneur de l'équipe de France se sont rencontrés et se sont entendus pour un contrat de six mois, soit jusqu'à la fin de la saison 2020-2021, avec un seul objectif, sauver la place du FC Nantes en Ligue 1. Avant de se déplacer à Lyon ce mercredi soir, la formation nantaise occupe la 15e place au classement du Championnat, avec seulement trois points d'avance sur Nîmes, barragiste.

L'accord devrait être rapidement officialisé, même si en interne le choix de Raymond Domenech, personnage clivant s'il en est, est très contesté. Patron du syndicat des entraîneurs, Domenech n'avait plus dirigé d'équipe depuis le naufrage de l'équipe de France en Afrique du Sud en 2010. Du côté des supporters du FC Nantes, la colère gronde encore plus, et Waldemar Kita pourrait bien perdre les derniers soutiens qu'il avait encore du côté de la Beaujoire.