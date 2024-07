Le FC Nantes refuse 13ME sans trembler

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes tentera de réaliser la meilleure saison possible dans quelques mois en Ligue 1. Les Canaris espèrent pour le moment ne pas perdre leurs meilleurs joueurs lors du mercato.

Le dernier exercice vécu par le FC Nantes n'a pas été franchement rassurant. Mais la formation d'Antoine Kombouaré compte bien redresser la barre et afficher un meilleur visage. L'ancien entraineur du PSG compte pour cela s'appuyer sur ses forces vives et ne pas se faire piller cet été lors du marché des transferts. Malgré tout, il sera difficile pour le FC Nantes de ne pas succomber aux offres de certaines écuries européennes. Un joueur est particulièrement courtisé : Nathan Zézé. Le jeune défenseur central a d'ailleurs été l'objet d'une offre importante ces dernières heures.

L'Inter met les moyens pour Zézé, Nantes n'est pas vendeur sauf...

Selon les informations de Ouest France, l'Inter a en effet dégainé pour Zézé. Et pas une petite offre puisque les champions d'Italie ont proposé une offre oscillant entre 12 et 13 millions d’euros bonus compris pour le jeune Nantais de 19 ans. Une offre séduisante sur le papier qui a néanmoins été refusée par la direction des Canaris. Reste à savoir s'il s'agit d'une vraie volonté de garder Nathan Zézé ou de faire grimper les enchères pour en obtenir le plus possible. A noter qu'outre l'Inter, des clubs de Premier League sont aussi de la partie pour tenter de récupérer le défenseur, encore sous contrat au FC Nantes jusqu'en juin 2028. Ce dossier XXL risque de tenir en haleine les fans et observateurs nantais jusqu'à la fin du marché des transferts estival. La direction a donc intérêt à prévoir le coup selon tous les scenarii possibles concernant Zézé, qui avait disputé 13 rencontres de Ligue 1 avec les pensionnaires de La Beaujoire la saison passée.