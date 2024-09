Le FC Nantes racheté, une star anglaise est sur le coup

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs années, les supporters du FC Nantes sont favorables à un départ de Waldemar Kita, patron du club depuis 2007. Et ce vendredi, on apprend qu’une star du football mondial est intéressée par les Canaris.

Loin de faire l’unanimité à Nantes et cela depuis plusieurs années, Waldemar Kita fait l’actualité ce vendredi. Et pour cause, le patron du club de Loire-Atlantique discute avec de potentiels acquéreurs dans le cadre d’une vente du FC Nantes, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien national risque d’en surprendre plus d’un en dévoilant qu’un certain Trent Alexander-Arnold, star de Liverpool et de l’équipe nationale anglaise, est en discussions avec les patrons du FC Nantes. Notre confrère Bernard Lions explique dans le détail que Michael, père de Trent Alexander-Arnold, gère les intérêts de son fils via un fonds d’investissements basé à Londres.

Et ce dernier s’est récemment rapproché du sport français, investissant par exemple dans l’écurie de Formule 1 Alpine du groupe Renault. Les investissements de la famille Alexander-Arnold en France ne sont peut-être pas terminés puisque désormais, la famille du joueur de Liverpool se penche sur une potentielle reprise du FC Nantes, après s’être intéressé au dossier de la vente de l’AS Saint-Etienne. Lassé par les difficultés rencontrées pour refaire de Nantes un club majeur en France et qui compte en Europe, Waldemar Kita envisagerait de plus en plus sérieusement de céder son club. Preuve que ce dossier est sérieux, une visio-conférence entre le clan Alexander-Arnold et le board nantais s’est tenue en juillet avant une rencontre mi-septembre.

Kita exige 150 ME pour vendre Nantes

Une offre de 80 ME plus un crédit vendeur de 20 ME avec un échelonnement du paiement sur deux ou trois ans assortis de divers bonus pouvant atteindre 40 ME a même été évoquée sans que cela ne soit confirmé. Une très grosse somme quand on sait que des clubs comme l’OM ou Strasbourg se sont vendus pour bien moins cher ces dix dernières années. Du côté de la famille Kita, on nie en revanche les discussions de manière catégorique et on se montre très gourmand. L’homme d’affaires franco-polonais souhaite récupérer ses billes et exige un total de 150 ME.

Des exigences folles qui posent la question de la réelle volonté de vendre de la part de la famille Kita. Une autre question cruciale va se poser : Alexander-Arnold a-t-il l'intention d’investir autant dans un club de Ligue 1, avec les faibles revenus que l’on connait pour ceux-ci en cette période trouble ? Officiellement, les dirigeants nantais continuent en tout cas de nier toute discussion, comme cela est de coutume dans ce genre de dossier brûlant. Mais à n’en pas douter, cette information aussi explosive qu’inattendue ne manquera pas de faire discuter dans les travées de La Beaujoire dans les semaines à venir.