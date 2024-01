L1 ‍: Nantes a un entraîneur bidon, un journaliste se lâche

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Treizième de Ligue 1, le FC Nantes reste sur une série noire en Ligue 1 avec quatre défaites et un nul. De quoi fragiliser la position du nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec.

Le 29 novembre dernier, le FC Nantes a pris la décision de se séparer de son entraîneur Pierre Aristouy et pour le remplacer, Waldemar Kita a misé sur un homme habitué de la Ligue 1, à savoir Jocelyn Gourvennec. On ne peut pas dire que les Canaris vont mieux depuis la venue sur le banc de l’ancien entraîneur de Guingamp et de Bordeaux. Et ne comptez pas sur Florent Gautreau pour dire du bien de l’actuel entraîneur du FC Nantes puisque sur RMC, le membre de l'After Foot a littéralement découpé Jocelyn Gourvennec. Au-delà du choix incompréhensible de nommer Gourvennec, le journaliste ne comprends pas pourquoi Pierre Aristouy n’a pas bénéficié d’un peu plus de temps à la tête de l’équipe alors que les résultats étaient loin d’être catastrophiques.

« Je ne comprends pas pourquoi Nantes a arrêté avec Aristouy, il y avait une idée de stabilité avec lui et d’esprit nantais avec un retour à l’ADN, ça aurait pu le faire. Il y avait le début d’une petite histoire qui se mettait en place. On est retombé dans les vieux travers à Nantes en allant chercher un entraîneur comme Gourvennec. Pourquoi on est allé chercher cet entraîneur qui est l’un des pires coachs de Ligue 1. J’ai toujours milité quand il est arrivé à Lille pour dire que c’était un mauvais choix, je pense que c’est un mauvais choix aussi pour Nantes. D’ailleurs, il se défausse déjà sur le mercato, l’arbitrage, etc. Il y a eu un match correct contre Nice et depuis, il n’y a plus rien dans le jeu. Quelles sont ses idées ? Sur le papier, Nantes n’a pas une équipe catastrophique quand on voit encore pendant la CAN un joueur comme Mostafa Mohamed, c’est dingue qu’il joue à Nantes. Je ne comprends pas pourquoi on a changé d’entraîneur et encore moins pourquoi on a pris Gourvennec » a lancé Florent Gautreau, qui ne partira sans doute pas en vacances avec Jocelyn Gourvennec l’été prochain au vu des critiques émises. Bien que celles-ci soient partagées par de nombreux suiveurs et supporters du FC Nantes…