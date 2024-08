Lepenant quitte Lyon et signe à Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

A peine le tournoi olympique terminé, Johann Lepenant a rejoint le FC Nantes. Prêté par l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain va même jouer dimanche en amical sous ses nouvelles couleurs.

Alors que plusieurs sources annonçaient la signature du vice-champion olympique lundi à Nantes, préalable à quelques vacances, les choses se sont visiblement accélérées ces dernières heures. En effet, L'Equipe révèle que Johann Lepenant est d'ores et déjà prêté par l'OL au FC Nantes pour une saison avec une option d'achat à 2,5 millions d'euros. Le natif de Granville n'est même pas passé par la capitale des Gaules au retour de la finale des JO perdue contre l'Espagne, puisqu'il va faire ses grands débuts sous le maillot des Canaris dès dimanche.

Lepenant à l'OL, c'est fini

Nos confrères du quotidien sportif précisent en effet qu'Antoine Kombouaré a retenu son nouveau milieu de terrain pour le match amical que les Nantais joueront dimanche à Londres contre Crystal Palace. Agé de 21 ans, Johann Lepenant avait signé à l'Olympique Lyonnais au mercato d'été 2020 en provenance du Stade Malherbe de Caen pour 4,2 millions d'euros. En deux saisons, il n'aura jamais réellement eu l'occasion de s'imposer à l'OL, et du côté de Pierre Sage on n'a pas souhaité retenir celui qui a encore trois ans de contrat avec le club rhodanien. A l'inverse, l'entraîneur du FC Nantes compte énormément sur le jeune international Espoirs dont Thierry Henry a toujours dit le plus grand bien. Médaillé d'argent avec la France, Lepenant a tout de même joué la totalité du match contre la Nouvelle-Zélande alors qu'il n'était venu, dans un premier temps, que pour être suppléant.