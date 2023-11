Gourvennec officiellement nommé entraîneur du FC Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes a officialisé la signature de Jocelyn Gourvennec au poste d'entraîneur, quelques heures après le limogeage de Pierre Aristouy.

« Le FC Nantes annonce la nomination de Jocelyn Gourvennec (51 ans) comme entraîneur principal du groupe professionnel, à compter de ce mercredi 29 novembre 2023. Le technicien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2023-2024 avec le club des bords de l’Erdre, plus une année en option.

Ancien meneur de jeu, passé notamment sous les couleurs du FC Nantes entre 1995 et 1998 (109 matches disputés, 32 buts), il met un terme à sa carrière professionnelle en 2006. Désireux de rester dans le milieu du football, il entame alors une carrière d’entraîneur en 2008, du côté de La Roche VF, avant de prendre les commandes de l’En Avant Guingamp en 2010. Sous sa houlette, le club costarmoricain se hisse dans l’Élite (2013) avant de s’adjuger l’année suivante, la Coupe de France (2014). À l’été 2016, Jocelyn Gourvennec s’offre un nouveau défi en acceptant le poste d’entraîneur principal des Girondins de Bordeaux. Une expérience de 19 mois, jusqu’en janvier 2018. Quelques mois plus tard, il effectue son retour sur le banc guingampais (novembre 2018), jusqu’au terme de la saison 2018-2019. Deux ans plus tard, il retrouve un banc en Ligue 1 du côté du LOSC, tout juste champion de France en titre.

Désormais, c’est du côté du Centre Sportif José-Arribas et de La Beaujoire, deux lieux qu’il affectionne tout particulièrement, que Jocelyn Gourvennec officiera en tant qu’entraîneur de l’équipe professionnelle du FC Nantes. Le nouveau technicien jaune et vert arrive sur les bords de l’Erdre en compagnie de Kevin Plantet et Pierre Espanol, ses adjoints et d’Alexandre Kerveillant (analyste vidéo) », précise le club de Waldemar Kita dans un communiqué.