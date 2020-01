FCN : West Ham pose 15 ME sur un joueur de L1, ce n’est pas Payet

Dans : FC Nantes.

Ce jeudi, West Ham est au cœur de l’actualité mercato en France en raison d’un supposé intérêt pour l’un de ses anciens joueurs, à savoir Dimitri Payet.

En conférence de presse, André Villas-Boas s’est fermement opposé à un départ de son meneur de jeu, indiquant qu’une qualification pour la Ligue des Champions n’était « pas possible » selon lui. En attendant de voir si les Hammers vont passer à l’offensive concernant Dimitri Payet, il semblerait que le 17e de Premier League ait des vues sur un autre joueur du championnat de France, moins technique mais qui pourrait bien lui aussi rendre de fiers services.

Effectivement, Sky Sports affirme que l’une des priorités de West Ham afin de renforcer son entrejeu se nomme Abdoulaye Touré, le capitaine du FC Nantes. Du haut de ses 25 ans, le capitaine des Canaris s’est imposé comme un élément indiscutable du club de Loire-Atlantique, encore plus depuis le départ de Valentin Rongier à Marseille. Son leadership et ses qualités physiques plairaient énormément à West Ham, à te point qu’une offre à hauteur de 15 ME serait dans les tuyaux. Une proposition qu’il sera bien évidemment délicat de refuser pour Waldemar Kita, malgré l’importance d’Abdoulaye Touré sur un plan sportif…