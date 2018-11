FCN : Pas technique mais diablement efficace, Dugarry adore Sala !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Encore buteur face à Rennes ce week-end, Emiliano Sala a inscrit son 11e but de la saison en championnat. Des statistiques folles, qui font de lui le meilleur buteur argentin d’Europe et le meilleur buteur de Ligue 1, à égalité avec Kylian Mbappé. Parfois moqué, l’attaquant nantais est doucement en train de mettre tout le monde d’accord et c’est pour cela que Christophe Dugarry a tenu à le féliciter sur RMC Sport.

« Sala est le meilleur buteur argentin en Europe, c’est incroyable. C’est vraiment mon coup de cœur du week-end. Ce garçon ne lâche jamais rien, il a un état d’esprit irreprochable. Il est capable d’avaler les espaces mais de garder sa lucidité pour marquer en fin de match… Je trouve qu’il est remarquable. Techniquement ce n’est pas un génie, à l’image du football argentin, mais il est remarquable » a expliqué l’ancien attaquant de l’Equipe de France, qui ne pas jusqu'à envoyer le Nantais en Albiceleste. Les compliments du champion du monde 1998 iront en tout cas certainement droit au cœur du principal intéressé…