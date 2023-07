FCN ‍: Nantes se réveille brutalement au mercato

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

À deux semaines de la reprise de la Ligue 1, le FC Nantes s’apprête enfin à lancer son mercato dans le sens des arrivées. Une bonne nouvelle pour les supporters des Canaris, même si Andrei Girotto et Alban Lafont vont probablement faire leurs valises dans le sens inverse…

Passé tout proche d’une descente en Ligue 2 la saison dernière, avec un maintien in-extremis à la dernière journée, Nantes est reparti sur un nouveau cycle pour l'exercice 2023-2024. Après deux saisons pleines d’émotions, avec la victoire en Coupe de France en 2022, le joli parcours en Europa League jusqu’au choc contre la Juve et une nouvelle finale au Stade de France en avril dernier, le FCN a misé sur Pierre Aristouy pour repartir du bon pied. Sauveur des Canaris il y a quelques mois, le coach de la maison jaune et verte connaît pour l’instant un été plus que difficile, sachant que son effectif a perdu en qualité avec les départs de Ludovic Blas (Rennes, 15 ME) et d’Andy Delort (Umm Salal SC, 2,5 ME). Dans les jours qui arrivent, Nantes va aussi perdre son repère défensif, à savoir Andrei Girotto, qui va prendre la direction de l’Arabie Saoudite.

Diack et Pierre Gabriel arrivent, des joueurs en attente

Afin de compenser toutes ces pertes, et histoire que Nantes puisse disposer d’un groupe plus compétitif dès le retour de la L1 mi-août, la direction sportive a déjà bouclé deux arrivées. Lundi, le milieu de terrain Lamine Diack et le latéral droit Ronaël Pierre Gabriel sont effectivement attendus à la Jonelière pour signer leurs nouveaux contrats. Deux premiers renforts, si l’on excepte la levée de l’option d’achat de Mostafa Mohamed, qui seront suivis d’autres. En effet, d’après Hit West, le FCN a aussi trouvé un terrain d’entente avec le défenseur Chidozie Awaziem (Boavista Porto) et l’attaquant Meschack Elia (Young Boys de Berne). Sauf que malgré des accords entre toutes les parties, Waldemar Kita bloque pour l’instant ces dossiers…

Lafont sur le départ, plusieurs gardiens pistés

🚨Nantes has made an opening offer of 5 million euros for Trabzonspor's 27-year-old goalkeeper Ugurcan Cakir.

🇹🇷 🔵 #TS 🟡 #Nantes pic.twitter.com/9UA6e3fvU8 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 30, 2023

Si toutes ces pistes pourraient bien aboutir au cours des prochains jours, un autre dossier va occuper le board nantais : celui du gardien de but. Désireux de relever un nouveau challenge, et notamment à l’étranger, Alban Lafont dispose d’un bon de sortie. Pisté par le Celta Vigo et d’autres formations européennes, le portier de 24 ans pourrait bientôt faire ses valises et quitter La Beaujoire. C’est donc pour anticiper le départ de ce nouveau cadre que le FCN a décidé de passer à l’action sur le marché des gardiens. Selon le journaliste turc Ekrem Konur, Nantes vient de faire une offre de 5 millions d’euros pour Ugurcan Cakir, le portier de Trabzonspor. Une piste loin d’être la seule, puisque le FCN suit aussi Dorde Petrovic (New England Revolution), Marcin Bulka (Nice), Bartlomiej Dragowski (La Spezia) ou Mory Diaw (Clermont). Autant de pistes alléchantes pour le FC Nantes, qui va enfin pouvoir aborder la nouvelle saison avec un peu plus d'optimisme.