FCN ‍: Nantes replonge dans le doute, Gourvennec s’excuse

Par Alexis Rose

Suite à la nouvelle défaite du FC Nantes à La Beaujoire face à Metz ce dimanche (0-2), Jocelyn Gourvennec n’a pas mâché ses mots en présentant ses excuses au public nantais.

Nantes a fait la très mauvaise opération du week-end dans la lutte pour le maintien. Même si Clermont et Le Havre ont aussi fait un zéro pointé lors de cette 24e journée de L1, le FCN a surtout perdu des points sur Toulouse, Strasbourg, Lorient, Montpellier et… Metz. Il faut dire que Nantes a complètement raté son match face aux Grenats, qui ont d’ailleurs remporté leur premier match depuis le mois de novembre du côté de La Beaujoire grâce à un penalty de Mikautadze et un but d’Udol (0-2). Les Canaris enchaînent donc une sixième défaite de suite à domicile, vu qu’ils n’ont plus gagné à La Beaujoire depuis la victoire contre Nice, le premier match de l’ère Gourvennec. Autant dire que l’heure est grave à Nantes, sachant que le FCN n’a plus que deux points d’avance sur le barragiste, le MHSC. Après la grosse déconvenue face à Metz, Jocelyn Gourvennec a tiré un constat cinglant…

« C’est un non-match, qui tombe au très mauvais moment »

🥶 Jocelyn Gourvennec : "Logique que l'on se fasse siffler. On doit présenter nos excuses aux gens."#FCNFCM pic.twitter.com/uEIbiaZJPX — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 3, 2024

« C’est un match totalement raté. On a deux très grosses occasions dans les vingt premières minutes. Pour le reste, on s’est fragilisés sur le ballon en retrait de Nathan (Zézé) sur Alban (Lafont). Derrière, ils ont le centre et il y a le poteau. On s’est fragilisés là et le match a ensuite été totalement raté de notre part. On n’a rien réussi de bon. On a ouvert, ce que Metz aime bien, et on a été punis deux fois. On a couru après le score, en étant très médiocres dans l’utilisation du ballon, dans les changements de rythme. C’est un non-match, qui tombe au très mauvais moment. On pensait être à l’abri de ça, mais malheureusement, on ne l’est pas. Il n’y a rien à dire, on a raté notre match. On ne répond pas présent chez nous. C’est logique qu’on se fasse siffler. On a juste à présenter nos excuses aux gens, aux familles qui étaient venus pour passer une bonne après-midi en se disant que ça allait être sympa. Mais ça n’a pas été sympa du tout. On s’est manqués et on doit s’excuser auprès de toute cette communauté jaune et verte, qui est très présente », a lâché, au micro d’Amazon Prime Vidéo, l’entraîneur de Nantes, qui a subi les sifflets d’un public qui regrette encore le départ prématuré de Pierre Aristouy…