FCN : Les Canaris visent un Français de Premier League

Dans : FC Nantes, Mercato, Premier League.

Toujours en quête d'un nouveau renfort en charnière centrale pendant ce mercato, le FC Nantes aurait des vues sur Younes Kaboul.

Suite au départ de Koffi Djidji au Torino, les Canaris recherchent un autre défenseur central, vu que Nicolas Pallois est aussi en partance après sa mise à l'écart par Miguel Cardoso. Pour épauler Diego Carlos et Matt Miazga, le club jaune et vert recherche un vrai joueur d'expérience. Si la piste menant à Yohan Benalouane a été relancée au cours du week-end dernier, le FCN aurait une autre cible.

Selon France Football, Waldemar Kita tenterait effectivement sa chance avec Younes Kaboul. À un an de la fin de son contrat à Watford, le joueur de 32 ans pourrait se laisser tenter par un retour en France, lui qui évolue en Premier League depuis 2007 et son départ d'Auxerre. Passé aussi par Tottenham, Portsmouth et Sunderland, le Français est aussi convoité par d'autres clubs de Ligue 1. Il faut dire que son profil de joueur rugueux, bon dans les duels et fort de la tête, peut renforcer un bon nombre d'équipes françaises. Et pourquoi pas le FC Nantes...