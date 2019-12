FCN : La star de Nantes revient, le vestiaire tousse

Dans : FC Nantes.

Prêté avec option d’achat au Standard de Liège cet été, Anthony Limbombe va revenir au FC Nantes pour la deuxième partie de saison. Un retour qui n’enchante pas grand monde chez les Canaris.

Christian Gourcuff pourra au moins compter sur un élément supplémentaire dans son groupe. Dans un premier temps, il ne s’agira pas d’une recrue au mercato hivernal, mais plutôt d’un simple retour de prêt. En effet, le FC Nantes va récupérer Anthony Limbombe (25 ans) pour la phase retour du championnat. Comme révélé par La Dernière Heure, l’actuel cinquième de Ligue 1 s’est entendu avec le Standard de Liège pour mettre un terme au prêt avec option d’achat du milieu offensif. Un accord trouvé à la demande du joueur, peu utilisé en Belgique et absent depuis le 11 octobre en raison d’une entorse à un genou.

Reste à savoir si l’entraîneur des Canaris saura relancer le Belge à son retour de blessure prévu fin janvier. La mission ne sera pas simple dans la mesure où Limbombe, recruté pour 8 millions d’euros à l’été 2018, soit le plus gros transfert de l’histoire du FC Nantes, n’avait pas du tout répondu aux attentes. De plus, l’ancien joueur du FC Bruges ne faisait pas non plus l’unanimité au sein du groupe. D’ailleurs, nos confrères de 20 Minutes révèlent qu’une grande partie du vestiaire nantais n’est pas emballée par le prochain retour d’un coéquipier jugé individualiste et capricieux. Ça promet…