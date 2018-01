FCN : Kita veut lâcher 2 ME pour sa nouvelle folie

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Pour moderniser la Jonelière, le FC Nantes aimerait ajouter un terrain couvert et agrandir son espace de travail pour les féminines.

Des travaux impossibles à réaliser à cause des normes environnementales, d’où l’agacement et la grande décision de Waldemar Kita : le président nantais veut s’offrir un nouveau centre d’entraînement pour le groupe professionnel. Après avoir étudié plusieurs sites, le dirigeant a jeté son dévolu sur le Château de la Pervenchère à Casson, situé à 25 kilomètres au nord de Nantes. En effet, ce terrain d’environ 30 hectares (contre 14 pour la Jonelière) est mis en vente par sa propriétaire, la femme d’affaires chinoise Madame Wang, qui souhaite récupérer 2 M€ dans la vente.

De son côté, le maire de Casson n’y voit pas d’inconvénient. « J’ai effectivement été contacté par le biais d’un notaire fin novembre. On m’a parlé de l’intérêt du FC Nantes et on m’a demandé si je m’y opposerai. J’ai bien sûr répondu par la négative », a confié Philippe Euzénat, dans des propos relayés par Ouest-France. A noter que les Canaris conserveraient leur centre d’entraînement d’origine pour la formation.