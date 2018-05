FCN : Gourvennec et Kita ne s'entendent pas, au suivant !

Dans : FC Nantes, Mercato.

Supporters du FC Nantes, il faudra se montrer patients pour connaître le nom du successeur de Claudio Ranieri.

Alors que Jocelyn Gourvennec semblait parti pour revenir, l’ancien milieu des Canaris n’est pas parvenu à s’entendre avec le club, et plus précisément avec Waldemar Kita. Du coup, les négociations n’aboutiront probablement pas, annonce L’Equipe. Il faut dire que les points de désaccord sont importants. Pour commencer, le technicien libre réclamait un contrat de trois ans, contre les deux années proposées par le président nantais.

Mais le sujet qui éloigne vraiment les deux parties concerne la composition du staff technique. En effet, Gourvennec souhaitait venir avec son adjoint Eric Blahic. Or, ce dernier n’a pas convaincu Kita. Le dirigeant a donc demandé à ce que son futur coach arrive avec un staff étoffé, tout en lui laissant carte blanche. Du moins dans un premier temps. « Lundi après-midi, Kita a changé d’avis, il a décidé que c’est lui qui s’occupait de trouver les hommes pour compléter le staff », a confié une source proche du dossier à 20 Minutes.

Les alternatives de Kita

De quoi refroidir l’ex-entraîneur de Bordeaux. « Le dossier est devenu très compliqué. Gourvennec à Nantes, c’est très compromis », a lâché une autre source. Kita devrait donc se rabattre sur une alternative comme l’Espagnol Gerard Lopez, en contact avec Gérone et Ludogorets. Ou le Portugais Miguel Cardoso (Rio Ave) qui avait lui aussi passé un entretien avec le patron du FCN, et que l'on annonce dans le viseur du LOSC. De son côté, le quotidien sportif évoque les noms de Paul Le Guen et de Peter Bosz.