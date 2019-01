FCN : En colère contre Kita, Halilhodzic menace de partir !

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Mercato.

Trois mois après son arrivée sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic commence déjà à regretter son choix.

Alors que le groupe adhère parfaitement à ses méthodes, l’entraîneur des Canaris a plus de mal avec Waldemar Kita pendant la gestion du mercato hivernal. Le désaccord vient effectivement du dossier Emiliano Sala, le meilleur buteur nantais (12 buts en Ligue 1) que le président essaye de transférer à Cardiff City. Bien sûr, le dirigeant pense avant tout à l’aspect financier, ce qui provoque la colère d’Halilhodzic.

« Il faut comprendre pourquoi le président veut vendre un joueur alors que le club est en déficit. Mais qui va assumer si le club descend en Ligue 2 ? Il peut se passer beaucoup de choses. Le football est un poker menteur », a réagi le Bosnien, attentif à la suite de cet épisode. Et pour cause, l’avenir de l’attaquant argentin pourrait bien influencer le destin du technicien, qui a étrangement salué les journalistes en quittant la salle de conférence. « Si je ne suis pas content, je sais très bien ce que je ferai, ne vous inquiétez pas, a-t-il lancé. Et encore bonne année et à bientôt. Enfin j’espère… » Va-t-on assister à un deuxième changement d’entraîneur cette saison à Nantes ?