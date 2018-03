FCN : Décès de Philippe Daguillon, kiné historique des Canaris

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Le FC Nantes est en deuil ce vendredi. Philippe Daguillon est décédé le jour de son 59e anniversaire d’un cancer contre lequel il se battait depuis des mois, a fait savoir le club de Ligue 1. Plusieurs joueurs actuels et passés de la Maison Jaune lui ont rendu hommage, lui qui était l’un des piliers du FCN depuis son arrivée en 1985. Depuis, ce kiné à l’hygiène de vie irréprochable, et capable à plus de 50 ans de rivaliser encore en endurance avec des joueurs de l’effectif professionnel, faisait l’unanimité et avait continué l’aventure, malgré les changements d’entraineurs et de présidents.

« Le FC Nantes perd un pilier de son vestiaire, un grand professionnel, un ami. Son attachement pour le FCN était viscéral. Philippe faisait partie de l'effectif et de l'identité du club. C'est une belle page de l'histoire du club qui se tourne », a fait savoir le FCN, qui devrait rendre hommage ce week-end, à l’occasion de la réception de Troyes, à l’un des derniers membres de la grande époque des Jaunes.

⚫️ Le FC Nantes a eu la douleur d'apprendre ce vendredi matin le décès de Philippe Daguillon, kiné emblématique des "Jaunes-et-Verts" qui oeuvrait avec passion depuis 1985 #MerciDAG



👉https://t.co/F9YCLdQTa6 pic.twitter.com/Cjel0sK7AV — FC Nantes (@FCNantes) 9 mars 2018

Un grand monsieur nous a quitté que Daguillon Phillipe repose en paix.Un mec énorme et génial je t’oublierais jamais mon Dag tu as tout le temps était La pour dAns le bien Comme dAns le Mal merci pour tout ce que tu as pu faire 🙏🏾🙏🏾🙏🏾❤️RIP✅ famille @FCNantes ❤️ — Walongwa Anthony (@WalongwaAnthony) 9 mars 2018