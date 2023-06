Emiliano Sala ‍: Cardiff contraint de payer Nantes, Kita se fait allumer

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Plus de quatre ans et demi après la mort accidentelle d'Emiliano Sala dans un accident d'avion, le club de Cardiff été sommé de payer la totalité du transfert au FC Nantes.

C’est probablement l’épilogue d’une triste affaire, la FIFA a décidé ce vendredi d’ordonner au club de Cardiff de payer 11 millions d’euros au FC Nantes pour solder le transfert d’Emiliano Sala. Au mercato d’hiver 2018, les Canaris avaient poussé pour que l’attaquant argentin rejoigne le club gallois alors en Premier League. C’est en rejoignant sa nouvelle équipe que le joueur avait été victime d’un accident d’avion, une affaire qui a valu un procès en Angleterre. Du côté de Cardiff, on a refusé de payer la totalité du prix du transfert, contestant l’accord total avec le club de Waldemar Kita. Depuis ce drame, les deux clubs s’affrontaient, mais ce vendredi la Fédération Internationale de Football (FIFA) a sifflé la fin du match. L’instance a en effet confirmé que le transfert avait été signé deux jours avant l’accident d’avion, et que l’équipe galloise devait donc payer les 11ME prévus lors de l'opération.

Le FC Nantes va toucher 11 millions d'euros

Les avocats du FC Nantes ont confirmé à L’Equipe cette décision de la FIFA. « « Le club est ainsi conforté dans ses droits. Il espère qu'après quatre années de procédure, Cardiff City respectera enfin ses engagements financiers et cessera son acharnement procédural. Le FC Nantes a hâte de clore définitivement le volet judiciaire de ce tragique accident », précisent Maîtres Jérôme Marsaudon et Louis-Marie Absil. Dans un communiqué, le club de Cardiff s'est lui étonné que la FIFA décide ce vendredi de donner raison au FC Nantes alors que Franck Kita a été placé en garde à vue cette semaine et que des éléments de ce dossier concernaient directement le transfert d'Emiliano Sala à Cardiff.