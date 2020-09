Officiel : Kevin Volland signe à l'AS Monaco

Dans : Monaco.

L'AS Monaco a officialisé la signature de Kevin Volland, l'attaquant allemand s'est engagé jusqu'en 2024.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Kevin Volland. L’attaquant international allemand, 28 ans, s’est engagé avec les Rouge et Blanc pour 4 saisons, jusqu’en juin 2024. Né le 30 juillet 1992 à Marktoberdorf, en Bavière, Kevin Volland fait ses premiers pas dans le club de la ville, le FC Thalhofen. Adolescent, Kevin intègre le centre de formation de Munich 1860 et fait ses débuts en Equipe d’Allemagne avec les U17. L’attaquant (1,79m) a tout juste 18 ans lorsqu’il fait ses débuts chez les professionnels. Après deux années bien remplies (20 buts et 16 passes en 60 matchs), il prend en 2012 la direction d’Hoffenheim où il s’impose comme un titulaire indiscutable (36 buts et 39 passes en 144 matchs), avant de rejoindre en 2016 le Bayer Leverkusen. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Kevin poursuit sa progression et devient un élément offensif incontournable du club phare du championnat d’Allemagne (50 buts et 32 passes en 148 matchs). Il dispute également une vingtaine de rencontres européennes, dont un en Ligue des Champions contre l’AS Monaco au Stade Louis-II lors de la saison 2016-17 (1-1). Avec Leverkusen, l’attaquant porte le brassard de capitaine à 30 reprises, dans les compétitions nationales et européennes. L’attaquant complet et généreux, Kevin Volland compile 77 buts et 62 passes décisives en 247 matchs de Bundesliga. Il compte 10 sélections avec la « Nationalmannschaft » de Joachim Löw (1 but). Le Club souhaite la bienvenue à son nouveau joueur et la plus grande réussite sous le maillot à diagonale », indique l'AS Monaco dans un communiqué.