Mercato : Monaco prête Benjamin Henrichs à Leipzig

L'AS Monaco a annoncé avoir prêté Benjamin Henrichs au club allemand de Leipzig pour la saison 2020-2021.

Pour les dirigeants monégasques, ce début de mercato est l'occasion de faire de la place dans le vestiaire de la Turbie, car avec près de 70 joueurs sous contrat le club de la Principauté est dans l'obligation de se délester de plusieurs joueurs. Et ce mercredi soir, l'ASM a fait une annonce. « Benjamin Henrichs prêté au RB Leipzig. Le défenseur international allemand évoluera en Bundesliga lors de la saison 2020-21. L’AS Monaco et le Red Bull Leipzig ont trouvé un accord pour le prêt de Benjamin Henrichs. Ce prêt est assorti d’une option d’achat en faveur du club allemand. Arrivé en août 2018 en Principauté en provenance du Bayer Leverkusen, le joueur de la Nationalmannschaft a pris part à 44 rencontres et marqué un but lors de ses deux saisons passées sous le maillot Rouge et Blanc. L’AS Monaco lui souhaite le meilleur pour cette saison 2020-21 au sein du championnat allemand », indique le club monégasque.